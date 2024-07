Απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ - Τον πυροβόλησε 20χρονος

Βίντεο Ερτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί από σφαίρα σε απόπειρα κατά της ζωής του στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια χθες Σάββατο, μια επίθεση που οξύνει την ένταση στην ήδη τεταμένη προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο δράστης της επίθεσης, o 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια είναι νεκρός, σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service), η οποία πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της ότι ένας παριστάμενος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνεται τραυματισμένος / AP Photo (Gene J. Puskar)

Το περιστατικό ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας, ανακοίνωσε το FBI στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Το Γραφείο Ομοσπονδιακών Ερευνών των ΗΠΑ έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό, εξήγησε στέλεχός του, ενώ πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του δράστη.



These US elections are going to be historic in terms of result as well as all things happening.

Globalists will leave no stone unturned to prevent Trump ftom being elected.

They tried to tax evasion case, official document secrecy case,… pic.twitter.com/lUbuhLiNmB