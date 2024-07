Ποιος είναι ο 20χρονος που προσπάθησε να σκοτώσει τον Τραμπ

Βίντεο Ερτ

«Πάγωσε» ολόκληρος ο πλανήτης από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιου για την αμερικανική προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ένας 20χρονος ονόματι Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια κατάφερε να βρει «παραθυράκι» και να πυροβόλησει ανενόχλητος τον Τραμπ, ενώ ετοιμαζόταν να μιλήσει στους ψηφοφόρους του στην Πενσιλβάνια.

Ο νεαρός στάθηκε στην ταράτσα κτιρίου και από απόσταση σχεδόν 130 μέτρων πυροβόλησε πολλές φορές προς το μέρος του Τραμπ. Μία από τις σφαίρες τον βρήκε στο αφτί, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Footage showing the Moment that the Shooter, Thomas Matthew Crooks had Opened Fire on the Trump Rally in Butler County, Pennsylvania as well as him being Killed seconds later by a Secret Service Counter-Sniper. pic.twitter.com/K8gpTwgnbS