«Θυσιάστηκα στον βωμό της ακολασίας»: Τι κατέθεσε η Ζιζέλ για τους βιασμούς

«Ο κόσμος μου κατέρρευσε», ήταν τα πρώτα λόγια της 72χρονης Ζιζέλ Πελικό, στην έναρξη της κατάθεσής της στο δικαστήριο της Αβινιόν. Η γυναίκα επί τουλάχιστον δέκα χρόνια ήταν θύμα κατά συρροήν βιασμών, ενώ ήταν ναρκωμένη, από τον σύζυγό της, αλλά και από αγνώστους που προσκαλούσε ο ίδιος από το διαδίκτυο.

«Ούτε μια φορά δε σκέφτηκε ότι κινδύνευα. Όλα όσα έχτισα με τον κ. Πελικό καταρρέουν. Τρία παιδιά, επτά εγγόνια, ένα δεμένο ζευγάρι. Ακόμα και οι φίλοι μας έλεγαν ότι ήμασταν το ιδανικό ζευγάρι», συνέχισε η 72χρονη ταραγμένη.

Όπως είπε, παρακολούθησε όλα τα βίντεο των βιασμών της που είχε τραβήξει ο σύζυγός της και κατέρρευσε ψυχολογικά.

«Δεν είναι σκηνές σεξ, είναι σκηνές βιασμού, υπάρχουν δύο ή τρεις από αυτούς πάνω μου. Είμαι αναίσθητη. Ποτέ δεν έχω κάνει τρίο ούτε swinging», είπε και πρόσθεσε:

«Θυσιάστηκα στο βωμό της ακολασίας (…) Όταν βλέπεις αυτή τη γυναίκα, ναρκωμένη, κακοποιημένη, νεκρή σε ένα κρεβάτι, φυσικά το σώμα δεν είναι κρύο, είναι ζεστό, αλλά είμαι σαν νεκρή. Αυτοί οι άνδρες με κακοποιούν, με εκμεταλλεύονται».

Η 72χρονη αρνήθηκε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών και απαίτησε από τη γαλλική δικαιοσύνη να γίνουν όλα δημόσια, «ώστε η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί έως τώρα στο δικαστήριο, η φρίκη ξεκίνησε το 2011 και συνεχίστηκε για μια δεκαετία.

Οι άνδρες που προσκαλούσε ο Πελικό για να βιάσουν τη σύζυγό του, υπάκουαν τυφλά τις εντολές του.

Δεν μπορούσαν να μιλήσουν δυνατά, έπρεπε να βγάλουν τα ρούχα τους στην κουζίνα, δεν έπρεπε να φορούν άρωμα ή να έχουν καπνίσει.

Μερικές φορές έπρεπε να περιμένουν έως και μιάμιση ώρα σε κοντινό πάρκινγκ για να δράσει πλήρως το υπνωτικό που της είχε δώσει ο σύζυγός της, ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει.

'You're like me - you like rape mode'.



That is just one of a torrent of depraved messages sent by Dominique Pelicot to dozens of men he invited to sexually abuse his wife Gisele - each episode of which he meticulously curated and catalogued over a period of nine years. pic.twitter.com/t5pNiNdQS0