Σοκ στη Βρετανία: Δύο νεκρά παιδιά από την επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Για την επίθεση έχει συλληφθεί ένας 17χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

UPDATE: A 17-year-old male from #Banks, who was arrested in connection to the stabbing in #Southport today, remains in custody and will be questioned. We can also confirm that the incident is not currently being treated as terror-related. More here: https://t.co/65zkKwWKq2 pic.twitter.com/3Pj8SX8BFd