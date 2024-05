Λονδίνο: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Λονδίνο, όταν ένοπλος εισέβαλε σε εστιατόριο και άρχισε να πυροβολεί.

Ένα 9χρονο κορίτσι που έτρωγε στο μαγαζί με την οικογένειά του τραυματίστηκε από τις σφαίρες που έπεσαν βροχή και δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο ένοπλος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ εναντίον τριών ανδρών που κάθονταν έξω από το εστιατόριο, στην περιοχή του Χάκνεϊ, στο βόρειο Λονδίνο.

Update on shooting in hackney



Police were called at about 21:20hrs on Wednesday, 29 May to reports of a shooting near a restaurant in Kingsland High Street, E8.



Officers, including specialist firearms officers, and London Ambulance Service attended.



