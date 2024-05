Τρόμος σε πτήση: Ένας νεκρός και 30 τραυματίες από αναταράξεις σε αεροπλάνο

Τραγωδία στον αέρα, σε πτήση που ξεκίνησε από το Λονδίνο με προορισμό τη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, το αεροσκάφος είχε έντονες αναταράξεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας επιβάτης και να τραυματιστούν άλλοι 30.

🔴 Un mort & 30 blessés à bord d’un Boeing 777-300 de Singapore Airlines reliant Londres Heathrow à Singapour. ▫️L’avion a subit de sévères turbulences et s’est dérouté immédiatement à Bangkok. Plus d’infos à venir. pic.twitter.com/5voGpUbdMS

Το Boeing 777-300ER με προορισμό τη Σιγκαπούρη εξετράπη της πορείας του στην Μπανγκόκ και προσγειώθηκε στις 15:45 τοπική ώρα (08:00 GMT).

Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρία, η οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του επιβάτη που κατέληξε.

BREAKING @SingaporeAir is now confirming the death of a passenger following severe turbulence during flight #SQ321 https://t.co/Ct20hecMRY pic.twitter.com/p72tAwPxlZ