Θρίλερ στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επιδρομή στο Ιράν σε ανταπόδοση για την ιρανική επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας το σαββατοκύριακο με εκατοντάδες drones και πυραύλους, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Τα ABC News, CBS και CNN, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν σε επιχείρηση για την οποία είχε ενημερωθεί η αμερικανική κυβέρνηση. Το NBC διευκρίνισε πως δεν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή.

Το CNN διευκρίνισε πως η επιχείρηση δεν είχε στόχο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, επικαλούμενο επίσης αμερικανό αξιωματούχο.

