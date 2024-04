Ελβετία: Η στιγμή που χιονοστιβάδα παρασύρει σκιέρς - Τρεις νεκροί

Αρκετοί άνθρωποι παρασύρθηκαν σήμερα από μια χιονοστιβάδα στο Τσέρματ, έναν από τους πλέον δημοφιλείς σταθμούς σκι στην Ελβετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14.00, όταν σημειώθηκε στον τομέα εκτός πίστας στο Ρίφελμπεργκ (Τσερμάτ).

Major avalanche in Zermatt now - several people feared to be trapped- let's hope there are no victims #Zermatt #Riffelberg video by @Alpenweerman #Lawine #Lawinenniedergang pic.twitter.com/YTf8bAQr2p