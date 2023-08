Κίνα: Κοσμοσυρροή σε ζωολογικό κήπο για αρκούδες που μοιάζουν με ανθρώπους

Πλήθη κόσμου σπεύδουν σε ζωολογικό κήπο στην ανατολική Κίνα, προκειμένου να δουν από κοντά αρκούδες που έχουν γίνει viral στα social media γιατί μοιάζουν με ανθρώπους.

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT