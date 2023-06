Αίγυπτος: Βρέθηκαν λείψανα του 23χρονου στην κοιλιά του καρχαρία

Η στιγμή που ο καρχαρίας τίγρης κατασπαράζει τον 23χρονο Ρώσο στην Αίγυπτο / Βίντεο Mega

Τα λείψανα του 23χρονου που κατασπαράχθηκε από καρχαρία στην Αίγυπτο εντοπίστηκαν μέσα στην κοιλιά του ζώου. Ο καρχαρίας, αφού επιτέθηκε και σκότωσε τον νεαρό Ρώσο, αιχμαλωτίστηκε από ντόπιους που είδαν το αποτρόπαιο θέαμα και θανατώθηκε με βάρβαρο τρόπο.

Ο 23χρονος Βλαντιμίρ Ποπόφ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Χουργκάντα στην Αίγυπτο, όταν δέχθηκε επίθεση από τον καρχαρία τίγρη. Παραθεριστές που βρίσκονταν στην ακτή κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του. Φώναζε για βοήθεια, προτού το άγριο ζώο τον τραβήξει κάτω από το νερό και τον σκοτώσει. «Μπαμπά, σώσε με», ακούγεται να φωνάζει σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι ο καρχαρίας «έπαιζε» με το σώμα του Ρώσου για δύο ώρες μετά την επίθεση.

Λίγες ώρες αργότερα, το ζωό τελικά εντοπίστηκε και πιάστηκε. Μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου βρήκε τραγικό θάνατο από τα λυσσαλέα χτυπήματα όσων ήταν στην στην ακτή.

