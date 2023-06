Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει 23χρονο

Επίθεση από καρχαρία δέχθηκε κολυμβήτρια στις Μαλδίβες / Βίντεο αρχείο Alpha

Ανατριχίλα προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και δείχνει τη στιγμή που ένας καρχαρίας κατασπαράζει 23χρονο στην Αίγυπτο.

Ένας 23χρονος με καταγωγή από τη Ρωσία, μόνιμος κάτοικος της περιοχής, έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε επίθεση από έναν καρχαρία - τίγρη στις ακτές της πόλης Χουργκάντα, στην Ερυθρά Θάλασσα της Αιγύπτου.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο άνδρας να δέχεται επίθεση από τον καρχαρία την ώρα που κολυμπά και προσπαθεί να βγει στην ακτή. Ο 23χρονος όμως δεν πρόλαβε και ο καρχαρίας τον δάγκωσε και τον έσυρε κάτω από το νερό.

Δευτερόλεπτα αργότερα, η παραλία γέμισε αίμα, ενώ ο 23χρονος πάλευε να ξεφύγει από τα σαγόνια του καρχαρία. «Θεέ μου, θεέ μου», ακούγεται να φωνάζει σοκαρισμένη μια γυναίκα που τραβάει το βίντεο.

Μετά την επίθεση, άνθρωποι έσπευσαν να βοηθήσουν τον άνδρα, όμως ήταν πλέον αργά.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, οι αρχές έπιασαν τον καρχαρία που προκάλεσε το περιστατικό «για να τον εξετάσει και να ανακαλύψει τους πιθανούς λόγους της επίθεσής του και να υποδείξει εάν είναι το ίδιο ψάρι που προκάλεσε προηγούμενα ατυχήματα». Λίγες ώρες αργότερα, το άτυχο ζώο πέθανε από δηλητηρίαση με αλκοόλ.

