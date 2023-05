Πώς ήταν το «παιδί με τα δύο κεφάλια» - Πλήρωναν για να το δουν το 1783

Ένα παιδί γεννήθηκε το 1783 στη Βεγγάλη της Ινδίας, με δύο πλήρως λειτουργικά κεφάλια. Ένα παράδοξο - για την εποχή του 18ου αιώνα- ιατρικό φαινόμενο, βρίσκει σήμερα την εξήγησή του. Τότε ήταν απλά μια «τερατογένεση».

Το παιδί γεννήθηκε τον Μάιο του 1783 στη Βεγγάλη της Ινδίας. Η μαία που παρευρέθηκε στη γέννα τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ από αυτό το ασυνήθιστο θέαμα που πέταξε το παιδί σε μια κοντινή φωτιά. Το παιδί όμως επέζησε από το περιστατικό με ελαφρά εγκαύματα.

In 1783, a child was born in Mundal Guat, Bengal, India, with two fully functional heads. The midwife attending the birth was so horrified by this unusual sight that she impulsively threw the child into a nearby fire. Fortunately, the child survived the incident with minor burns.… pic.twitter.com/RnDx8sL4Ke