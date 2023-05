Γνωστός influencer ήπιε σε ζωντανή μετάδοση Baijiu και πέθανε

Γνωστός influencer στην Κίνα πέθανε λίγα λεπτά αφού ήπιε σε live μετάδοση πολλά μπουκάλια του εθνικού ποτού Baijiu.

Όπως μεταδίδουν τα κινεζικά ΜΜΕ, ο influencer Sanqiange (ή "Brother Three Thousand") βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες αφότου μετέδωσε ότι συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό με έναν συνάδελφο του επίσης influencer που περιελάμβανε την κατανάλωση Baijiu.

Πρόκειται για ένα λευκό ποτό των Κινέζων, που δεν καταναλώνεται έξω από τα σύνορα της χώρας. Είναι ιδιαίτερα δυνατό και ως προς τη γεύση, αλλά και ως προς το άρωμά του, με την περιεκτικότητα σε αλκόολ να κυμαίνεται μεταξύ 30% και 60%.



A Chinese influencer on TikTok-like platform died while livestreaming himself guzzling four bottles of Chinese vodka known as Baijiu.



This liquor so strong it has alcohol content of up to 60%. He died after this livestream. pic.twitter.com/ZOj1r0P4hF