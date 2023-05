Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Φορτηγάκι έπεσε σε μπάρες ασφαλείας

Ο οδηγός ενός φορτηγού συνελήφθη από την αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας, αφού το όχημά του προσέκρουσε σε μπάρες ασφαλείας στη βόρεια πλευρά της πλατείας Λαφαγιέτ της Ουάσιγκτον, μερικές δεκάδες μέτρα από τα όρια του Λευκού Οίκου.

«Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός μέλους της υπηρεσίας ή του προσωπικού του Λευκού Οίκου και τα αίτια και ο τρόπος που συνέβη η συντριβή ερευνώνται», ανέφερε ο Άντονι Γκουλιέλμι, διευθυντής επικοινωνίας της Secret Service, μέσω Twitter.

Η υπηρεσία ανέφερε αργότερα ότι σύμφωνα με τις ενδείξεις η πρόσκρουση στις μπάρες έγινε ηθελημένα.

Δρόμοι και πεζόδρομοι στην πλατεία αποφασίστηκε να κλείσουν, σύμφωνα με την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού προέδρου και κορυφαίων αμερικανών πολιτικών.

