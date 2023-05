Ρωσία: Άρπαξε μια ομπρέλα και πήδηξε από τον όγδοο όροφο

Ένας άνδρας στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας άρπαξε μια ομπρέλα και πήδηξε από τον όγδοο όροφο κτιρίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν σήμερα το πρωί. Ο άνδρας, ο οποίος έδειχνε να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των γειτόνων του, άρπαξε την ομπρέλα βγήκε στο μπαλκόνι κι έκανε το salto mortale.

In #Novosibirsk, a man jumped from the eighth floor using an umbrella instead of a parachute. On the way to the hospital, he died. pic.twitter.com/QQJaamq8uB