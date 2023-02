Αυτό είναι το στέμμα με τα διαμάντια που θα φορέσει στη στέψη η Καμίλα

Σάλο έχει προκαλέσει στη Μεγάλη Βρετανία η είδηση ότι η βασιλική σύζυγος, Καμίλα Πάρκερ θα φορέσει το στέμμα της βασίλισσας Μαίρης στη στέψη του βασιλιά Καρόλου τον Μάιο.

Την είδηση επιβεβαίωση η βασιλική οικογένεια. Όπως ανέφερε το παλάτι του Μπάκιγχαμ, το στέμμα έχει αφαιρεθεί από την έκθεση στον Πύργο του Λονδίνου, ώστε να γίνουν κάποιες εργασίες και να χρησιμοποιηθεί στη στέψη του νέου Βρετανού μονάρχη.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν ορισμένες μικρές αλλαγές και προσθήκες από το Crown Jeweler, συμπεριλαμβανομένων κάποιων αλλαγών που αποτίουν φόρο τιμής στην αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Queen Mary’s Crown has been removed from display at the Tower of London for modification work ahead of the Coronation, where it will be worn by The Queen Consort.



