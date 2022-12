ΠΟΥ για κορωνοϊό στην Κίνα: «Χρειαζόμαστε πιο λεπτομερείς πληροφορίες»

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγεί γιατί καταγράφεται αύξηση κρουσμάτων στην Κίνα - Βίντεο από Ερτ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να αξιολογήσει την πρόσφατη αύξηση των μολύνσεων από κορωνοϊό στην Κίνα, όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

«Για να γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου για την κατάσταση της COVID-19 στο έδαφος της #China, ο ΠΟΥ χρειάζεται πιο λεπτομερείς πληροφορίες», έγραψε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμα στο Twitter.

As I said at our most recent press conference - in order to make a comprehensive risk assessment of the #COVID19 situation on the ground in #China, @WHO needs more detailed information.https://t.co/5s9LPbLiCj