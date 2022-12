Κίνα: Καραμπόλα 200 οχημάτων σε γέφυρα λόγω ομίχλης - 1 νεκρός

Βίντεο από Reuters για την καραμπόλα στην Κίνα

Καραμπόλα 200 οχημάτων με απολογισμό ένα νεκρό σημειώθηκε στην Κίνα σε γέφυρα στην πόλη Τζενγκτζόου που είχε «βυθιστεί» στην ομίχλη, σύμφωνα με διασώστες και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Αυτοκίνητα και φορτηγά φαίνονται τρακαρισμένα και το ένα να έχει προσκρούσει στο άλλο στην γέφυρα Τζενγκσίν Χουανγκέ σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται πάνω από ένα άλλο στο μέσον της καραμπόλας σε εικόνα που ελήφθη από τις κάμερες του CCTV. «Είναι πολύ τρομακτικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε από τη γέφυρα», ακούγεται κάποιος να λέει σε ένα σύντομο βίντεο.

Μάλιστα, πολλοί από τους τραυματίες εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους και η πυροσβεστική έστειλε 11 οχήματα και 66 πυροσβέστες για να βοηθήσουν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι η ορατότητα σε πολλές περιοχές περιοριζόταν σε λιγότερα από 500 μέτρα και μερικές φορές στα 200 μέτρα, σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

