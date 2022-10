Λας Βέγκας: Σφαγή έξω από το καζίνο - Δύο νεκροί και έξι τραυματίες 

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, δύο εκ των οποίων θανάσιμα, έξω από καζίνο του Λας Βέγκας στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter, συνελήφθη ένας ύποπτος και διεξάγεται έρευνα για την αιματηρή επίθεση.

#BREAKING At approximately 11:42 a.m., the LVMPD received a report of a stabbing with multiple victims in front of a casino in the 3100 block of South Las Vegas Boulevard. At this time, at least six victims have been located. One victim has been declared deceased. pic.twitter.com/WegbwHZRf8