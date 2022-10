ΗΠΑ: Αναζητούν serial killer με μοναδικό στοιχείο αυτό το βίντεο

Η αστυνομία πόλης της βόρειας Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ αναζητεί έναν serial killer που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην περιοχή. Μοναδικό «όπλο» στα χέρια των Αρχών, ένα βίντεο όπου φαίνεται η πλάτη ενός άνδρα, ο οποίος ίσως να είναι ο κατά συρροή δολοφόνος. Δίνουν μάλιστα αμοιβή σε όποιον δώσει πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Η αστυνομία στην πόλη Στόκτον, στην Καλιφόρνια, δημοσιοποίησε χθες Τρίτη βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εικονίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» που θέλει να ανακρίνει για σειρά έξι ανθρωποκτονιών, εκτιμώντας πως ο δράστης πιθανόν είναι δολοφόνος κατά συρροή και βρίσκεται σε «αποστολή».

JUST IN: Stockton PD releases video of person of interest in the series of killings. PD says ‘possible serial killer' connected to 6 deaths. 5 in Stockton. 1 was in Oakland on Apr. 10th, 2021. Chief says to notice the person’s stride and posture. pic.twitter.com/VPWvaO46QN