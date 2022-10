Μπάιντεν: Τα «γαλλικά» του Αμερικανού προέδρου - Τον «πρόδωσαν» οι κάμερες

Ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε πίσω του ο τυφώνας Ίαν / Βίντεο Star

Μια ανύποπτη στιγμή κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πιάστηκε να μιλάει πιο... χαλαρά κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Το μικρόφωνο έπιασε τα «γαλλικά» του Αμερικανού προέδρου στην -πληγείσα από τον τυφώνα Ίαν- Φλόριντα σε συνομιλία που είχε με δήμαρχο.

Το μικρόφωνο κατέγραψε τα «γαλλικά» του προέδρου των ΗΠΑ μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις σχετικά με τις καταστροφές από τον τυφώνα Ίαν και την επιχείρηση στήριξης των πληγέντων.

Ο Μπάιντεν συζητούσε με τον δήμαρχο της πόλης Φορτ Μάιερς της Φλόριντα, Ρέι Μέρφι, όταν έκανε το σχόλιο, που προφανώς νόμιζε ότι δε θα έπιαναν τα μικρόφωνα των τηλεοπτικών συνεργείων.

President Biden caught on hot mic saying to mayor of Fort Myers Florida, “No one fu*ks with a Biden”. More of this, please. pic.twitter.com/AZYUoH9K4V