Φόβοι για δολιοφθορά στον Nord Stream – Θα απαντήσει «σκληρά» η Ευρώπη

Σε κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσονται οι χθεσινές διαρροές που εντοπίστηκαν στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, με την Ευρώπη να μην αποκλείει το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

Όλα ξεκίνησαν όταν μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκε διαδοχικά και σε μικρό χρονικό διάστημα πτώση της πίεσης φυσικού αερίου στους δύο αγωγούς.

Η συνέχεια ήταν ακόμα χειρότερη, καθώς ο διαχειριστής εντόπισε ζημιές σε τρεις από τους τέσσερις αγωγούς μέσα στην ίδια μέρα, βγάζοντας εκτός λειτουργίας το σύστημα, το οποίο είναι άγνωστο πότε θα λειτουργήσει ξανά.

Όπως ανακοίνωσε η σουηδική Αρχή Ναυτιλίας, υπάρχουν τρία σημεία διαρροών, το ένα στη σουηδική θαλάσσια οικονομική ζώνη και τα άλλα δύο στη δανική.

«Οι διαρροές βρίσκονται πολύ κοντά, νοτιοανατολικά του δανικού νησιού Μπόρνχολμ», δήλωσε εκπρόσωπός της στο Reuters.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Deutsche Welle, η γερμανική κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι πρόκειται για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον των αγωγών Nord Stream. Το περιοδικό Spiegel, μάλιστα, επικαλούμενο κύκλους ασφαλείας, αναφέρει ότι οι ενδείξεις «δείχνουν» κατά πάσα πιθανότητα σαμποτάζ, πράξη δολιοφθοράς ή ακόμα κι επίθεση.

Η Ευρώπη είναι πεπεισμένη πως οι εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 είναι δολιοφθορά

Ωστόσο, όπως διευκρινίζουν στο περιοδικό καλά πληροφορημένες πηγές, «το ενδεχόμενο πιθανής επίθεσης στο βάθος της θάλασσας δεν είναι κάτι το σύνηθες. Γίνεται μόνο με ειδικές δυνάμεις, με δύτες, ή και υποβρύχιο».

Πάντως η CIA φαίνεται να είχε προειδοποιήσει την Ευρώπη για πιθανές επιθέσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία του αγωγού Nord Stream 1 σταμάτησε εντελώς στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τη Ρωσία να επικαλείται αρχικά τεχνική βλάβη της αντλίας σε ρωσικό σταθμό συμπίεσης και στη συνέχεια τις δυτικές κυρώσεις, ενώ για τον Nord Stream 2 δε δόθηκε την τελευταία στιγμή άδεια λειτουργίας, λόγω και πάλι των ρωσικών κυρώσεων.

Οι χώρες σε όλη την Ευρώπη προσπαθούν τώρα να διασφαλίσουν τους αγωγούς, τα καλώδια, τις πλατφόρμες γεώτρησης και τους τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από νορβηγικές πλατφόρμες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Νορβηγία έχει ήδη αυξήσει το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας γύρω από τις πλατφόρμες της.

Μετά τη διαρροή αερίου από τους αγωγούς στη Βαλτική Θάλασσα, οι αρχές της Δανίας καλούν τα πλοία να αποφύγουν το νησί Μπόρνχολμ σε ακτίνα πέντε μιλίων.

Από τη σκοπιά της Γερμανικής Περιβαλλοντικής Βοήθειας (DUH), δεν υπάρχει κανένας σημαντικός κίνδυνος για το περιβάλλον, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Η ΕΕ είναι πεπεισμένη πως η ταυτόχρονη διαρροή φυσικού αερίου στους αγωγούς του Nord Stream είναι αποτέλεσμα δολιοφθοράς.

Αν οι υποψίες για δολιοφθορά επιβεβαιωθούν η απάντηση της Ευρώπης θα είναι σκληρή

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε χθες ότι, αν τελικά αυτό αποδειχθεί, η απάντηση θα είναι σκληρή.

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.