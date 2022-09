Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Ρωσία: Στους 13 νεκροί - Aνάμεσά τους παιδιά

Συναγερμός στη Ρωσία τη Δευτέρα. Ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο εναντίον μαθητών, σκοτώνοντας 13 άτομα και τραυματίζοντας ακόμα 21. Ο δράστης που φορούσε μπλούζα με σβάστικα στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε.

Ένας ένοπλος, που φορούσε μπλουζάκι με σβάστικα, σκότωσε σήμερα 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους επτά παιδιά, και τραυμάτισε πάνω από 20 σε ένα σχολείο της Ρωσίας και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανακοίνωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι έξι ενήλικες θύματα του δράστη ήταν δάσκαλοι και φρουροί ασφαλείας. Η ίδια πηγή ανακοίνωσε ότι 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 14 παιδιά, τραυματίστηκαν.

Several reported dead, including children in #Izhevsk school shooting. Ambulance, police are at the scene. As per reports Gunman reportedly shot himself. #Russia pic.twitter.com/7kRQWx7HLV

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει την έρευνα σοβαρών εγκλημάτων, ανέφερε ότι ο δράστης και αυτόχειρας ήταν ένας 30αρης απόφοιτος του σχολείου. Φορούσε μπαλακλάβα, ήταν ντυμένος στα μαύρα και στο μπλουζάκι του υπήρχε μια κόκκινη σβάστικα μέσα σε έναν κύκλο. Το πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο τους ερευνητές, μετέδωσε ότι ο δράστης έφερε δύο πιστόλια και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών.

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όταν ένας άγνωστος άνδρας με μαύρο κοστούμι εισέβαλε στην τάξη και άνοιξε πυρ. Μετά τον πρώτο πυροβολισμό σήμανε συναγερμός. Μαθητές και δάσκαλοι έτρεξαν να σωθούν και κατάφεραν να κρυφτούν.

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg