Πρόεδρος Ιράν:«Γείωσε» διάσημη δημοσιογράφο που αρνήθηκε να φορέσει μαντίλα

Την ώρα που το Ιράν «φλέγεται» για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί η οποία πέθανε ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση επειδή δε φορούσε σωστά τη μαντίλα της, ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά ακυρώνοντας συνέντευξη με τη γνωστή δημοσιογράφο του CNN Κριστιάν Αμανπούρ επειδή εκείνη δε θέλησε... να φορέσει μαντίλα.

Όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στα social media η πολεμική ανταποκρίτρια του CNN, στην προγραμματισμένη συνέντευξη με τον Ιρανό πρόεδρο, θα τον ρωτούσε για τον θάνατο της 22χρονης και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.

Μάλιστα όπως σημειώνει η δημοσιογράφος αυτή θα ήταν η πρώτη συνέντευξη του Ιρανού προέδρου επί αμερικανικού εδάφους. Ωστόσο η συνέντευξη δεν έγινε ποτέ καθώς ο πρόεδρος Ραϊσί ζήτησε από την Αμανπούρ να φορέσει μαντήλα επειδή είναι οι ιεροί μήνες του Μουχαράμ και του Σαφάρ.

«Μετά από εβδομάδες ετοιμασιών και πολύωρες διαδικασίες για την εγκατάσταση μεταφραστικού εξοπλισμού, φώτων και καμερών, ήμασταν έτοιμοι. Αλλά ο πρόεδρος Ραϊσί δεν εμφανίστηκε. Σαράντα λεπτά αργότερα ήρθε ένας βοηθός. Όπως μου είπε, ο πρόεδρος πρότεινε να φορέσω μαντίλα, γιατί είναι οι ιεροί μήνες του Μουχαράμ και του Σαφάρ», ανέφερε η Κριστιάν Αμανπούρ.

«Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, όπου δεν υπάρχει νόμος ή παράδοση σχετικά με τις μαντίλες. Τόνισα ότι κανένας Ιρανός πρόεδρος στο παρελθόν δεν το είχε απαιτήσει όταν τους έπαιρνα συνέντευξη εκτός Ιράν», πρόσθεσε.

«Ο βοηθός ξεκαθάρισε ότι η συνέντευξη δεν θα πραγματοποιούνταν αν δεν φορούσα μαντίλα. Έκανε λόγο για “ζήτημα σεβασμού” και μίλησε για την “κατάσταση στο Ιράν” – αναφερόμενος στις διαδηλώσεις που σαρώνουν τη χώρα», συνέχισε και συμπλήρωσε ότι «και πάλι, είπα ότι δεν μπορούσα να συμφωνήσω με αυτό το πρωτοφανές και απροσδόκητο αίτημα», τονίζει.

«Και έτσι φύγαμε. Η συνέντευξη δεν έγινε. Την ώρα που οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, θα ήταν μια σημαντική στιγμή για να μιλήσω με τον Πρόεδρο Ραϊσί», κατέληξε η βρετανο-ιρανικής καταγωγής δημοσιογράφος.

Protests are sweeping Iran & women are burning their hijabs after the death last week of Mahsa Amini, following her arrest by the “morality police”. Human rights groups say at least 8 have been killed. Last night, I planned to ask President Raisi about all this and much more. 1/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

40 minutes after the interview had been due to start, an aide came over. The president, he said, was suggesting I wear a headscarf, because it’s the holy months of Muharram and Safar. 3/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

I politely declined. We are in New York, where there is no law or tradition regarding headscarves. I pointed out that no previous Iranian president has required this when I have interviewed them outside Iran. 4/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

The aide made it clear that the interview would not happen if I did not wear a headscarf. He said it was “a matter of respect,” and referred to “the situation in Iran” - alluding to the protests sweeping the country. 5/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

Again, I said that I couldn’t agree to this unprecedented and unexpected condition. 6/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

