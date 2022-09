Ιράν: Συγκλονίζει ο πατέρας της Μαχσά -«Λένε ψέματα! Δε με άφησαν να τη δω»

Το Ιράν «καίγεται». Οι γυναίκες της χώρας διαδηλώνουν συσπειρώμενες για τη νεκρή αδελφή τους, τη Μαχσά Αμινί, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από την «αστυνομία ηθών», επειδή δε φορούσε σωστά το χιτζάμπ. Ο πατέρας της 22χρονης με φόντο τις μαζικές διαδηλώσεις «έσπασε» τη σιωπή του και κατηγόρησε τις αρχές ότι ψεύδονται για τις συνθήκες θανάτου της κόρης του.

«Λένε ψέματα. Λένε ψέματα. Όλα είναι ψέματα… όσο κι αν παρακάλεσα, δεν με άφησαν να δω την κόρη μου», είπε μιλώντας στο BBC Persia ο πατέρας της Μαχσά Αμινί και υποστήριξε ότι η κόρη του είχε μώλωπες στα πόδια, με το υπόλοιπο σώμα, εκτός από το κεφάλι να είναι τυλιγμένο με σεντόνι. «Δεν έχω ιδέα τι της έκαναν».

Ιράν: Την ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου επειδή φαίνονταν τα μαλλιά τους

Η 22χρονη Μαχσά Αμινί που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα», από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας.

Στο Ιράν οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Επίσης, η αστυνομία ηθών απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντά παλτό, πάνω από το γόνατο, στενά παντελόνια και τζιν με σκισίματα, καθώς και ρούχα με έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων.

Η Αμινί έπεσε σε κώμα μετά τη σύλληψή της και πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο, όπου είχε διακομιστεί, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και δήλωσε η οικογένεια.

Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση.

Ιρανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η άτυχη κοπέλα πέθανε αφού υπέστη «καρδιακή προσβολή» και έπεσε σε κώμα, αλλά η οικογένειά της σύμφωνα με το Emtedad news υποστηρίζει πως δεν υπάρχει ιστορικό καρδιακής πάθησης στην οικογένεια.

Η ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της.

Ιράν: Μαζικές διαδηλώσεις με νεκρούς - Οι γυναίκες κόβουν τα μαλλιά τους και καίνε τις μαντήλες τους

Τουλάχιστον 31 πολίτες έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων, που καταπνίγονται από τις δυνάμεις ασφαλείας, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, ενώ την ιδια ώρα, το κράτος «έκοψε» την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Protests continue to break out in dozens of cities across Iran. After more than 40 years of oppression under the Iranian regime, the people of Iran have had enough! #IranProtests2022 #مهسا_امینی #MahsaAmini. pic.twitter.com/eo9yy24sVc — StandWithUs (@StandWithUs) September 22, 2022

«Ο ιρανικός λαός βγήκε στους δρόμους για να αγωνιστεί για τα θεμελιώδη δικαιώματά του και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (...) και η κυβέρνηση απαντά σε αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις με σφαίρες», κατήγγειλε ο διευθυντής της ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) με έδρα το Όσλο σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έξι ημέρες διαδηλώσεων.

Η ΜΚΟ αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει ότι έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις και κωμοπόλεις στο Ιράν και ότι ανησυχεί για τις «μαζικές συλλήψεις» διαδηλωτών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών.

Οι πρώτες διαδηλώσεις έγιναν στην επαρχία του Κουρδιστάν απ΄όπου καταγόταν η Αμινί. Αυτές οι πορείες διαμαρτυρίας έχουν πλέον εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.

A woman cut her hair in front of the Iranian embassy in Istanbul, Turkey, in protest of the death of Mahsa Amini, a 22-year-old woman who died while in custody of Iran's morality police. https://t.co/jofGHPXgAi pic.twitter.com/gHVv1pdGZl — ABC News (@ABC) September 21, 2022

Η IHR ανέφερε ότι ο απολογισμός της για τα θύματα σε αυτές τις κινητοποιήσεις περιλαμβάνει 11 άτομα που σκοτώθηκαν μόνο χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην πόλη Αμόλ, στη βόρεια επαρχία Μαζανταράν που συνορεύει με την Κασπία Θάλασσα, και πως έξι άτομα που σκοτώθηκαν στην Μπαμπόλ στην ίδια επαρχία.

Στη μεγάλη πόλη Ταμπρίζ (βορειοανατολικά) καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος σε αυτές τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

«Οι καταδίκες και οι ανησυχίες που εκφράζονται από τη διεθνή κοινότητα δεν επαρκούν πλέον», τόνισε ο Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ.

Νωρίτερα σήμερα, η κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Κουρδιστάν και σε άλλες περιοχές με κατοίκους Κούρδους στο βόρειο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων οκτώ ανθρώπων που σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης.

Από την πλευρά της, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα έναν πρόσφατο επίσημο απολογισμό κάνοντας λόγο για 17 νεκρούς -συμπεριλαμβανομένων διαδηλωτών και αστυνομικών- σε αυτές τις διαδηλώσεις.



