«Φλέγεται» το Ιράν για τη Μαχσά - 31 νεκροί, μπλόκαραν τα social media

Διαδηλώσεις στο Ιράν για τον θάνατο της Αμινί - Βίντεο AP

«Φλέγεται» το Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Τους 31 έχουν φτάσει οι νεκροί μετά το ξέσπασμα των διαδηλώσεων στη χώρα για τον θάνατο της 22χρονης, που έκανε το... λάθος να μη φορέσει σωστά τη μαντίλα της. Η αστυνομία τη συνέλαβε, τη βασάνισε και η κοπέλα υπέκυψε στα τραύματά της.

Στο Ιράν επικρατούν εικόνες χάους. Τουλάχιστον 31 πολίτες έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων, που καταπνίγονται από τις δυνάμεις ασφαλείας, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο της νεαρής Μαχσά Αμινί στη διάρκεια της κράτησής της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη, ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) με έδρα το Όσλο.

Νωρίτερα τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν πως έχουν σκοτωθεί επτά διαδηλωτές και τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και η οργή εξαπλώνονται με γυναίκες και άνδρες να αψηφούν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Unprecedented scenes in Iran: woman sits on top of utility box and cuts her hair in main square in Kerman to protest death of Mahsa Amini after her arrest by the morality police. People clap their hands and chant “Death to the dictator.” #مهسا_امینی pic.twitter.com/2oyuKV80Ac