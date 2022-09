Ιράν: Γυναίκες καίνε τις μαντίλες τους για τον θάνατο της Μάχσα

Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη για τον θάνατο της Αμινί - Βίντεο από Reuters

Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Ιράν είναι πολλές γυναίκες που διαμαρτύρονται για τον τραγικό θάνατο νεαρής κοπέλα που είχε συλληφθεί καθώς ήταν «ανάρμοστα ντυμένη». Πολλές γυναίκες στην Τεχεράνη έκαψαν τις μαντίλες τους και φώναξαν συνθήματα κατά των αρχών.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα σε αρκετές πόλεις στο Ιράν αλλά και σε διαφορετικές χώρες.

Μια διαδήλωση έγινε το βράδυ της Κυριακής στο Σαναντάζ, την πρωτεύουσα του ιρανικού Κουρδιστάν, απ’ όπου καταγόταν η 22χρη Μάχσα Αμινί.

Εξόριστοι Ιρανοί του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν συγκεντρώνονται μπροστά από την πρεσβεία της χώρας τους στο Βερολίνο (AP Photo/Michael Sohn)

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλά πανεπιστήμια της πρωτεύουσας. «Η αστυνομία συνέλαβε πολλά άτομα και διέλυσε το πλήθος με γκλομπ και δακρυγόνα», πρόσθεσε το πρακτορείο Fars.

Η Μαχσά Αμινί από τη Σαναντάτζ συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη διότι ήταν «ανάρμοστα» ντυμένη δηλαδή δεν φορούσε σωστά την μαντίλα της.

Η αστυνομία αυτή πρόκειται για μονάδα επιφορτισμένη να επιβάλει τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες στο Ιράν.

Η κοπέλα έπεσε σε κώμα τρεις ημέρες αργότερα και πέθανε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση και την οικογένεια του θύματος.

These women in #Iran’s northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w