Τρομακτικό τροχαίο σε σχολική εκδρομή στη Μελβούρνη

Μελβούρνη: Τραυματίες μαθήτριες μετά από σύγκρουση σχολικού με φορτηγό / Βίντεο Open

Συγκλονίζει τη Μελβούρνη σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης με θύματα δεκάδες μαθήτριες.

Το σχολικό που μετέφερε 27 μαθήτριες και 4 καθηγητές για μια σχολική εκδρομή συγκρούστηκε με φορτηγό στο Bacchus Marsh, στα βορειοδυτικά της Μελβούρνης, στην Αυστραλία.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 32 άτομα με ένα έφηβο κορίτσι να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι μαθήτριες από το σχολείο θηλέων «Loreto College Ballarat» πήγαιναν στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης για να πετάξουν για τις ΗΠΑ όπου είχαν σκοπό να επισκεφθούν τη διαστημική κατασκήνωση της NASA στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.

UPDATE: 33 people have been taken to hospital after their bus collided with a truck north-west of Melbourne. @gillianlant #9News



DETAILS: https://t.co/vCYNO7b9W2 pic.twitter.com/Fkkr6LrBdF