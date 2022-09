Φον ντερ Λάιεν: Ήρθε η ώρα για πλαφόν στις τιμές του ρωσικού φυσικού αερίου

Συνεχίζονται οι απειλές από την πλευρά της Ρωσίας σχετικά με το πετρέλαιο / Βίντεο Star

Έχει έρθει η ώρα να θέσουμε ανώτατο όριο στις τιμές του ρωσικού φυσικού αερίου που εισάγονται στην Ευρώπη μέσω αγωγών, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου η ΕΕ να αντιμετωπίσει, όπως πρόσθεσε, τις απόπειρες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να χειραγωγήσει την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι έχει έρθει η ώρα για την επιβολή πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο που εισάγεται μέσω αγωγών στην Ευρώπη», επεσήμανε η φον ντερ Λάιεν μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου των συντηρητικών Γερμανών βουλευτών στο Μούρναου.

Στο μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε πως η Ρωσία θα σταματήσει την παροχή αερίου στην Ευρώπη, αν οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στην επιβολή πλαφόν στο ρωσικό αέριο.

Αντιδρώντας σε σχόλια της επκεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή που πληρώνει η Ευρώπη για το φυσικό αέριο, ο Μεντβέντεφ έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram: «Απλώς δεν θα υπάρξει ρωσικό αέριο στην Ευρώπη».

Η αξιοπιστία του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 1 απειλείται καθώς μόνον μία τουρμπίνα λειτουργεί στον βασικό σταθμό συμπίεσης, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η παροχή φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream 1 προς τη Γερμανία μειώθηκε στο ένα πέμπτο των δυνατοτήτων του αγωγού και σταμάτησε τελείως την Τετάρτη για εργασίες συντήρησης τριών ημερών που προβλέπεται να ολοκληρωθούν αύριο Σάββατο.

Η Ρωσία έχει επικαλεστεί ελαττωματικό εξοπλισμό ή καθυστερήσεις στην παράδοση εξοπλισμού ως βασικό λόγο της μείωσης των παραδόσεων μέσω του Nord Stream 1.

Ο Πεσκόφ σημείωσε παράλληλα, ότι η Ρωσία θα σταματήσει να πωλεί πετρέλαιο σε χώρες που επιβάλλουν ανώτατο όριο τιμών στους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας -πλαφόν που η Μόσχα σημείωσε ότι θα οδηγήσουν σε σημαντική αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

«Εταιρείες που επιβάλλουν ανώτατο όριο τιμών δε θα βρίσκονται μεταξύ των παραληπτών ρωσικού πετρελαίου», σημείωσε ο Πεσκόφ, υιοθετώντας τα σχόλια που έκανε χθες, Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών παγκοσμίως, σχεδιάζουν να εφαρμόσουν επειγόντως ένα ανώτατο όριο στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου, και ενθαρρύνουν έναν «ευρύ συνασπισμό» χωρών να μετέχει σε αυτό, όπως επιβεβαιώνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους που εξέδωσαν σήμερα.

«Το ανώτατο όριο της τιμής θα οριστεί σε ένα επίπεδο που θα βασίζεται σε μια σειρά τεχνικών δεδομένων και θα αποφασιστεί από το σύνολο του συνασπισμού πριν από την εφαρμογή του», γράφουν οι επτά χώρες στη δήλωση αυτή, διαβεβαιώνοντας ότι οι μελλοντικές τιμές «θα ανακοινωθούν δημόσια με σαφή και διαφανή τρόπο».

«Στόχος μας είναι να ευθυγραμμίσουμε την εφαρμογή με το χρονοδιάγραμμα των σχετικών μέτρων εντός του έκτου πακέτου των κυρώσεων της ΕΕ», προσθέτουν.

Accordo al #G7Finance per un tetto al prezzo del #petrolio russo. Sopra quel prezzo, non potrà entrare nell’intera area G7. Ora allargare il sostegno europeo e globale al price cap. Contro gli extra profitti destinati alla guerra e per ridurre i prezzi dell’energia.