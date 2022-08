Κομισιόν: «Χαμηλώστε ένα βαθμό τη θερμοκρασία για εξοικονόμηση ενέργειας»

Εφιαλτικά σενάρια για «βαρύ» χειμώνα

Δύσκολος αναμένεται να είναι ο χειμώνας που πλησιάζει και γι’ αυτό η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε σήμερα μέρος των μέτρων που προτείνει η Κομισιόν, ώστε οι χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.

Η πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε τους Ευρωπαίους πολίτες να μειώσουν τη θερμοκρασία θέρμανσης τον χειμώνα κατά έναν βαθμό Κελσίου, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να εξοικονομήσει περίπου 7% της χρήσης ενέργειας για έναν χρόνο.

Across the EU smart ways to save energy are being introduced.



Slightly higher temperatures for air conditioning, for example, bring impressive results.



Good that Member States like 🇪🇸🇨🇿🇸🇮 are including such measures in their plans.



Together, we save energy for a safe winter. pic.twitter.com/ZxEKP6z6Cd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2022

«Η μείωση της θερμοκρασίας στη θέρμανση ενός σπιτιού κατά μόλις 1 βαθμό Κελσίου μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 7% της ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός έτους», έγραψε στο Twitter.

Lowering the heating temperature at home by just 1°C can save around 7% in energy use over a year.



I’m encouraged to see that several 🇪🇺 Member States – like 🇪🇸🇨🇿🇮🇹 or 🇳🇱 – are introducing measures to optimise heating.



This will help us meet our joint target of 15%, together. pic.twitter.com/i4238lHURh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2022

Η επικεφαλής της Επιτροπής δήλωσε ακόμα ότι «εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας δίνει και η μικρή αύξηση της θερμοκρασίας κατά την ψύξη των δωματίων τους καλοκαιρινούς μήνες, σημειώνοντας ότι «έξυπνοι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ».

The @EU_Commission is saving energy too, under its Greening Strategy.



For example, we are switching off heating and cooling in most buildings 1h earlier than before, saving 3% of our annual energy use.



We also close some buildings for the summer and facilitate remote working. pic.twitter.com/tofUCQc4DT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2022

Αναφέρθηκε ακόμα στις ενέργειες εξοικονόμησης που ακολουθεί στα δικά της κτίρια η Κομισιόν.

«Απενεργοποιούμε τη θέρμανση και την ψύξη στα περισσότερα κτίρια 1 ώρα νωρίτερα από ό,τι πριν, εξοικονομώντας το 3% της ετήσιας χρήσης ενέργειας. Επίσης, κλείνουμε ορισμένα κτίρια για το καλοκαίρι και διευκολύνουμε την εξ αποστάσεως εργασία», έγραψε.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον στόχο της μείωσης στη ζήτηση φυσικού αερίου κατά 15% από τις χώρες της ΕΕ μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.



