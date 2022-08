ΗΠΑ: Άνδρας τρώει προκλητικά κεμπάπ & ακτιβιστές ουρλιάζουν στο πρόσωπό του

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει ακτιβιστές που διαδηλώνουν για τα δικαιώματα των ζώων στη Νέα Υόρκη, να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση με έναν άντρα που τρώει κεμπάπ μπροστά τους.

Οι εικόνες δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό @ViralNewsNYC στο Twitter και δείχνουν έναν άντρα να προκαλεί τους ακτιβιστές με τον τρόπο του, καθώς καταναλώνει αμέριμνος και χαλαρός το κρέας του μπροστά τους.

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει ακτιβιστές που διαδηλώνουν για τα δικαιώματα των ζώων στη Νέα Υόρκη, να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση με έναν άντρα που τρώει κεμπάπ μπροστά τους / Φωτογραφία Twitter

In front of Nike in #NYC where animal rights activists were rallying in front. A man comes off the streets and starts mocking the activists and eats Shushka Bob in front of the activists. Activists start yelling at the man#pita #animals pic.twitter.com/puQ1I9EJlV