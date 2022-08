Τουρκία: Η Εμινέ Ερντογάν άφησε τις τσάντες και πήγε να μαζέψει ντομάτες

Με τις τουρκικές εκλογές του 2023 να πλησιάζουν όλο και περισσότερο και τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πτώση του Ρετζέπ ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να ενισχύσει το φιλολαίκό προφίλ του.

Στη μάχη αυτή μπαίνει και η σύζυγός του, Εμινέ Ερντογάν, η οποία άφησε στην άκρη τις πανάκριβες τσάντες των χιλιάδων ευρώ και πήγε να μαχζέψει ντομάτες με αγρότισσες.

Σε ένα καλοστημένο σόου, με τις κάμερες τουρκικών δικτύων παρούσες, η Εμινέ συνομίλησε με αγρότισσες, για να δείξει πόσο κοντά στο λαό είναι το προεδρικό ζεύγος της Τουρκίας, την ώρα που ο πληθωρισμός καλπάζει σε δυσθεώρητα ύψη.

Η συγκομιδή έγινε στο Αγιάς της Σμύρνης, περιοχή που φημίζεται για τις χωρίς χημικά λιπάσματα και εντομοκτόνα ντομάτες της. Τα παράσιτα αντιμετωπίζονται με φυσικούς τρόπους, όπως πχ. με τσουκνίδες.

Σε ένα καλοστημένο σόου, με τις κάμερες τουρκικών δικτύων παρούσες, η Εμινέ συνομίλησε με αγρότισσες, για να δείξει πόσο κοντά στο λαό είναι το προεδρικό ζεύγος

«Η πρώτη κυρία Ερντογάν μαζεύει ντομάτες με αγρότισσες στην περιοχή Αγιάς της Άγκυρας», έσπευσε να διαφημίσει η τουρκική προεδρία με ανάρτησή της στο twitter.

First Lady Erdoğan collects tomatoes with farmers in the Ayaş district of Ankara https://t.co/yqxysMkFdP pic.twitter.com/agk9rsFbj9