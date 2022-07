Απίστευτες αποκαλύψεις από την πρώην βοηθό του Μπόρις Τζόνσον

«Hasta la vista, baby», ήταν ο αποχαιρετισμός αλά Terminator του Μπόρις Τζόνσον / AP Video

Μερικές από τις ντροπιαστικές στιγμές του Μπόρις Τζόνσον αποφάσισε να αποκαλύψει η πρώην βοηθός του προσωρινού πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κλέο Γουάτσον.

Δύο χρόνια μετά την απόλυσή της από την Ντάουνινγκ Στριτ, η ίδια δεν διστάζει να αποκαλύψει πως στην παλιά της δουλειά λειτουργούσε ως «νταντά» του παραιτηθέντα πρωθυπουργού.

«Ο ρόλος μου στο Νο 10 ακούγεται φανταχτερός, αλλά πολλές φορές ήμουν πολύ πιο κοντά στο να γίνω... νταντά του Μπόρις», έγραψε σε άρθρο της για το περιοδικό Tatler.

Η Κλέο Γουάτσον περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο ένα περιστατικό στη διάρκεια συνάντησης του Τζόνσον με πολιτικούς συμβούλους στο Τσέκερς, την πρωθυπουργική εξοχική κατοικία.

«Ανεβήκαμε πάνω για να μας υποδεχθεί μια αποκρουστική οσμή και κάτι που θύμιζε μικρό σύκο κάτω απ’ το τραπέζι. “Ωχ, αγαπητή μου”, είπε ο πρωθυπουργός κοιτάζοντάς με ανυπόμονα. “Η Ντίλιν τα έκανε. Κι εγώ πήρα μια στάση εξαντλημένης τσαγιέρας: “Λοιπόν, καλύτερα να τα μαζέψεις τότε”, είπα. Και το έκανε», περιέγραψε η πρώην βοηθός του Τζόνσον.

Αναφερόμενη στις μέρες που ο Βρετανός πρωθυπουργός νοσούσε με κορωνoϊό, ανέφερε πως έπρεπε να του μετρά ακόμη και τη θερμοκρασία.

«Το ένα χέρι στο ισχίο και με το άλλο να κρατώ το ψηφιακό στοματικό θερμόμετρο. ''Είναι πάλι αυτή η ώρα πρωθυπουργέ'', έλεγα», περιγράφει.

Μάλιστα, περιγράφει πως χρειάστηκε να στήσουν… καρέκλες ως εμπόδια στην πόρτα του γραφείου του ενώ απομονωνόταν. «Έτσι δημιουργήθηκε η πρωθυπουργική ''πόρτα κουταβιών''», έγραψε.

