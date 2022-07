Βρετανία: Διακόπηκε το ντιμπέιτ – Κατέρρευσε on air η δημοσιογράφος

Σοκαρισμένη η Λιζ Τρας είδε την παρουσιάστρια Κέιτ ΜακΚάν να λιποθυμά στη μέση του ντιμπέιτ / Βίντεο από Sun

Πρόωρο και εντελώς απρόοπτο τέλος είχε το ντιμπέιτ ανάμεσα στον Ρίσι Σούνακ και τη Λιζ Τρας, διεκδικητών της ηγεσίας των Συντηρητικών και της πρωθυπουργίας στη Βρετανία, μετά την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον.

Περίπου στα μέσα της τηλεμαχίας, η παρουσιάστρια Κέιτ ΜακΚάν λιποθύμησε στον «αέρα», με τη Λιζ Τρας, που μιλούσε εκείνη τη στιγμή, να αντιδρά τρομαγμένη.

«Ω, Θεέ μου!», αναφώνησε η Λιζ Τρας, βλέποντας την παρουσιάστρια Κέιτ ΜακΚάν να λιποθυμά

«Ω, Θεέ μου!», αναφώνησε, την ώρα που ακούστηκε ένα δυνατός κρότος, από την πτώση της παρουσιάστριας στο έδαφος.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners.

Λιζ Τρας και Ρίσι Σουνάκ - Οι δύο μονομάχοι για τη διαδοχή στην ηγεσία των Συντηρητικών και την πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας / AP

Οι υπεύθυνοι του TalkTV, το οποίο συνδιοργάνωσε την τηλεμαχία με τη Sun, είπε ότι η ΜακΚαν ήταν καλά, αλλά δόθηκε ιατρική σύσταση να μη συνεχιστεί η τηλεμαχία.

Σημειώνεται ότι ο πολιτικός αρχισυντάκτης της Sun, Χάρι Κόουλ, που επρόκειτο να είναι συμπαρουσιαστής της Κέιτ ΜακΚαν, είχε υποχρεωθεί σε απουσία λόγω κορωνοϊού.

Gutted not to be hosting with my partner in crime this evening, we’ll miss you @MrHarryCole. BUT while he may not be in the room tonight we’ve thrashed out the Qs together and we’ve got a great debate in store. Tune in at 6pm on @TalkTV https://t.co/Sl96czzvNP