Σοκαριστικό βίντεο: Γιγαντοοθόνη καταπλακώνει χορευτές σε συναυλία

Σοκαριστικό ατύχημα στο Χονγκ Κονγκ, όταν γιγαντιαία οθόνη ξεκόλλησε από την οροφή και καταπλάκωσε χορευτές στη σκηνή.

Μια γιγαντιαία οθόνη έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης του δημοφιλούς συγκροτήματος Mirror στο Χονγκ Κονγκ την Πέμπτη, τραυματίζοντας δύο χορευτές.

#BREAKING: A live performance by Hong Kong boy band Mirror was cut short after a screen fell and struck dancers below, at least 2 injured. pic.twitter.com/cTnLxSNhAt