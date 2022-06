Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν εμπορικό γεμάτο κόσμο - Δύο νεκροί

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε ρωσική πυραυλική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος.Το γεμάτο κόσμο εμπορικό κέντρο στο Κρέμεντσουκ είχε περίπου 1.000 ανθρώπους μέσα όταν έπεσαν οι πύραυλοι στο κτίριο.

Πανικόβλητοι επιζώντες προσπάθησαν απελπισμένα να τραπούν σε φυγή για να μείνουν ασφαλείς, καθώς στο συγκρότημα ξέσπασε φωτιά.

Ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το Κρέμεντσουκ είναι ένας βιομηχανικός κόμβος στην κεντρική Ουκρανία, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ντίνπρο. Η πόλη, η οποία είχε πληθυσμό 217.000 πριν από την εισβολή της Ρωσίας, είναι η τοποθεσία του μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας.

Είναι απλώς το τελευταίο χτύπημα που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν εναντίον αμάχων στην Ουκρανία, ενώ νοσοκομεία, σχολεία και σπίτια καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της άγριας εισβολής του.

«Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τον αριθμό των θυμάτων», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για απολογισμό θυμάτων.

Ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Μελέτσκι σε ανάρτησή του στο facebook τόνισε πως μια ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε μια τοποθεσία «γεμάτη με πλήθος», προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς. Πρόσθεσε πως βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

