«Είσαι ο ήρωάς μου» - O Ben Stiller συνάντησε τον Ζελένσκι

Ο Ben Stiller επισκέφθηκε και την Ουκρανία, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων / βίντεο Reuters

O διάσημος Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Ben Stiller, επισκέφθηκε το Κίεβο τη Δευτέρα (20/6) στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ουκρανία, η οποία άρχισε το περασμένο Σάββατο.

Ο πρέσβης Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ προηγουμένως συζήτησε και με τον υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα. «Είσαι ο ήρωάς μου», παραδέχθηκε ο Ben Stiller στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ υπογράμμισε πως τα όσα αντίκρισε επισκεπτόμενος τις περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, Ιρπίν και Μακάροφ, που «σφυροκοπήθηκαν» από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, του προκάλεσαν μεγαλύτερο τρόμο σε σύγκριση με τις εικόνες που είχε βλέποντας τηλεόραση.

«Είναι ένα πράγμα το να βλέπεις την καταστροφή στην τηλεόραση ή στα social media κι άλλο να τη βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια. Είναι πολύ πιο σοκαριστικό», είπε ο Ben Stiller. «Αυτό που αντίκρισες στο Ιρπίν σαφώς και είναι τρομακτικό. Ωστόσο, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη όταν αρχίζεις να φαντάζεσαι τι συμβαίνει σε πόλεις και κοινότητες που βρίσκονται ακόμη υπό προσωρινή κατοχή στα ανατολικά», του απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρέσβης Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Ben Stiller, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Φωτογραφία AP

It was an honour to meet President @ZelenskyyUa on #WorldRefugeeDay as part of my visit with UNHCR @Refugees to stand in solidarity with people forced to flee in Ukraine and worldwide, and bring more attention to the humanitarian situation. @Refugees #WithRefugees pic.twitter.com/zpNpva233j