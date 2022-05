Φρουροί της Επανάστασης: Πώς έγινε το ρεσάλτο στα δύο ελληνικά πλοία

Αγωνία για τους εννέα Έλληνες ναυτικούς που έχουν συλληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των εννέα Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στα δύο πλοία στα οποία πραγματοποίησαν καταδρομική πειρατική επιδρομή οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επιδρομή έγινε ως αντίποινα για την κατάσχεση αργού ιρανικού πετρελαίου που μεταφερόταν από ρωσικό δεξαμενόπλοιο στις 15 Απριλίου στα ανοιχτά της Εύβοιας και την απόφαση της Ελλάδας, την Πέμπτη 26 Μαΐου, να αποστείλει το φορτίο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

BREAKING NEWS via @LloydsList - A Greek oil tanker has been boarded in international waters by Iranian military personnel while navigating through the Middle East Gulf en route for Greece. A second incident also underway involving a Greek tanker. https://t.co/Vl5rGRXYgG