Καζακστάν: Άνδρας έσωσε κοριτσάκι που κρεμόταν από τον 8ο όροφο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένας 37χρονος άνδρας από το Καζακστάν έσωσε τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο είχε κρεμαστεί από το παράθυρο του 8ου ορόφου μιας πολυκατοικίας.

Το περιστατικό συνέβη στην πρωτεύουσα της χώρας Νουρ Σουλτάν ενώ το αντίστοιχο βίντεο έχει γίνει viral στα social media.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Khabar TV το κοριτσάκι βρισκόταν μόνο του στο σπίτι και κατάφερε να σκαρφαλώσει έξω από το παράθυρο.

