O Ίλον Μασκ «παγώνει» την εξαγορά του Twitter

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμφωνία του, ύψους 44 δισεκ. δολαρίων, για την εξαγορά της Twitter Inc «παγώνει» προσωρινά, επικαλούμενος εκκρεμείς λεπτομέρειες για ανεπιθύμητους (spam) και ψευδείς (fake) λογαριασμούς.

«Η συμφωνία του Twitter αναστέλλεται προσωρινά καθώς εκκρεμούν λεπτομέρειες που στηρίζουν τον υπολογισμό ότι οι λογαριασμοί spam/fake πράγματι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των χρηστών του», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn