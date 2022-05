Αυστρία: Εκτροχιάστηκε τρένο - Νεκροί και τραυματίες

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Μέντλινγκ, νότια της Βιέννης, με αποτέλεσμα δύο άνθρωπος να βρουν τον θάνατο και άλλοι 13 να τραυματιστούν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα) υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

🚨 #BREAKING: Serious train accident in #Münchendorf:

According to initial information, there are several injured, several helicopters are in use. #Austria pic.twitter.com/v4bOaaLrnX