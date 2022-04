Γαλλικές εκλογές: Μεγάλη νίκη του Εμανουέλ Μακρόν με 58,2%

Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας για δεύτερη συνεχόμενη φορά εκλέγεται ο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls.

Μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξέφρενοι πανηγυρισμοί - μέσα σε μια θάλασσα σημαιών της Γαλλίας και της ΕΕ - ξέσπασαν κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξασφαλίζει την παραμονή του στην εξουσία για άλλα πέντε χρόνια με μεγάλη νίκη, που κυμαίνεται στο 58%. Παράλληλα, σπάει την «κατάρα» που κρατάει από το 2002 και ήθελε να μην εκλεγονται για δεύτερη θητεία οι Γάλλοι Πρόεδροι.

Η ακροδεξιά υποψήφία Μαρίν Λεπέν φαίνεται ότι έλαβε το 42% των ψήφων.

🔴 #BREAKING - Emmanuel #Macron is elected to a second term as #French president on Sunday evening with 58.2% of the vote, according to an estimate from the Ipsos polling institute.



Follow our special coverage on @FRANCE24: https://t.co/gcjHqYbf1a pic.twitter.com/gXKznZa32b