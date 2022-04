Συναγερμός στη Γαλλία: Ιερέας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ιερέας στη Νίκαια της Γαλλίας. Τραυματίστηκε και μια μοναχή που ήταν μπροστά στο περιστατικό. Συνελήφθη ο δράστης.

Ένας ιερέας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε έναν Ιερό Ναό στη Νίκαια, στη νότια Γαλλία, όπως ανέφερε στο Twitter ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ζεράλ Νταρμανέν.

#BreakingNews | #France: Priest stabbed with a kinfe in the Saint Pierre d'Arene church in the city of #Nice.



Police arrested one man in connection to the attack.



