Ουκρανία: Ρωσίδα δημοσιογράφος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο Κίεβο

Όλα όσα συνέβησαν σήμερα στην ουκρανική πρωτεύουσα/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (23/3/22)

Μια Ρωσίδα δημοσιογράφος σκοτώθηκε σήμερα σε βομβαρδισμό στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος ενημερωτικός ιστότοπος για τον οποίο εργαζόταν.

Ο Οξάνα Μπαουλίνα σκοτώθηκε από πύραυλο ενώ βιντεοσκοπούσε τις ζημιές που προκάλεσε ένα προηγούμενο πλήγμα σε ένα εμπορικό κέντρο του Ποντίλ, στα βορειοδυτικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του The Insider.

Άλλος ένας πολίτης σκοτώθηκε και δύο πρόσωπα, που συνόδευαν τη δημοσιογράφο, τραυματίστηκαν σε αυτόν τον βομβαρδισμό.

