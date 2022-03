Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δε θέλει να ανατρέψει τον Ζελένσκι»

Το Σαββατοκύριακο η Μαρία Ζαχάροβα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ελλάδας για τη στάση της σχετική με τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Στόχος της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία δεν είναι η ανατροπή της ουκρανικής κυβέρνησης, ούτε η καταστροφή της κρατικής υπόστασης της χώρας», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Αντίθετα, όπως είπε, η Ρωσία επιδιώκει την προστασία των «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ», την αποστρατικοποίηση και αποναζιστοποίηση της Ουκρανίας, καθώς και την εξάλειψη του στρατιωτικού κινδύνου για τη Ρωσία.

"It will be better if we achieve results through peaceful negotiations."



Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova says 'we are hoping for more significant steps forward' at the next round of talks.



