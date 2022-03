Ουκρανία: Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε εμπάργκο των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε εμπάργκο των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο - Ρεπορτάζ του ανταποκριτή του Star στην Ουάσιγκτον, Δημήτρη Σουλτογιάννη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε και επίσημα την απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε δηλώσεις του σήμερα, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία πιο ουσιαστική κίνηση που θα πλήξει ακόμα περισσότερο τη ρωσική οικονομία και την πολεμική μηχανή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σήμερα, ανακοινώνω πως οι ΗΠΑ στοχεύουν την κεντρική αρτηρία της ρωσικής οικονομίας… Ο αμερικανικός λαός θα προκαλέσει ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στην πολεμική μηχανή του Πούτιν.

Στο διάγγελμά του ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη στήριξή του στην Ουκρανία και τον πρόεδρό της Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σημείωσε πως παραμένουν πιστές στην εφαρμογή του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, που αφορά στην προστασία του εδάφους των χωρών της Συμμαχίας. Τόνισε, δε, ότι το εμπάργκο αυτό θα αφορά επίσης τις εισαγωγές αερίου και ενέργειας από τη Ρωσία.

«Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το πακέτο με τις κυρώσεις που δημιουργεί προβλήματα στη Ρωσία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζοντας πως «η ελευθερία κοστίζει και θα κοστίσει και στους Αμερικανούς».

BREAKING: Pres. Biden announces U.S. ban on Russian oil imports.



"Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy...The American people will deal another powerful blow to Putin's war machine." https://t.co/ZwdF5mLC2a pic.twitter.com/x9dW6zxDL5