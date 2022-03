Ουκρανία: Απομακρύνονται οι άμαχοι από Σούμι και Ιρπίν

Η Ουκρανία άρχισε σήμερα την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και από την πόλη Ιρπίν, κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, όπως ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η απομάκρυνση αμάχων άρχισε μετά την συμφωνία Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων στον χθεσινό γύρο διαπραγματεύσεων να δημιουργήσουν «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» για να επιτραπεί σε αμάχους να φύγουν από κάποιες πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Από τις 09:30 (ώρα Ελλάδος) περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί και οι δραστηριότητες (απομάκρυνσης) βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου Ολέξιι Κουλέμπα.

Η Ρωσία άνοιξε σήμερα ανθρωπιστικούς διαδρόμους ώστε να μπορέσουν να απομακρυνθούν άμαχοι από το Κίεβο, την Τσερνίχιβ, τη Σούμι, τη Χάρκιβ (Χάρκοβο) και τη Μαριούπολη, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το ρωσικό υπουργείο προσέθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία έπαυσαν πυρ από τις 09:00 ώρα Ελλάδος.

Η Ουκρανία είχε απορρίψει χθες, Δευτέρα, ρωσικές προτάσεις για την απομάκρυνση Ουκρανών προς τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.

Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλλει τις ρωσικές δυνάμεις ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν δρόμους και «καταστρέφουν λεωφορεία» τα οποία μεταφέρουν τους αμάχους έξω από τις ζώνες μάχης.

