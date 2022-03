Ουκρανία: Kατάπαυση του πυρός σε πέντε πόλεις - Nεκρά παιδιά και άμαχοι

Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για όλες τις εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία/ (7/3/22)

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε, χθες, Δευτέρα πως ενημερώθηκε από τις ουκρανικές αρχές ότι οβίδες του πυροβολικού προκάλεσαν ζημιές σε εγκατάσταση πυρηνικής έρευνας στην πολιορκημένη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, τη Χαρκίβ. Ωστόσο, από την επίθεση δεν υπήρξαν «ραδιολογικές συνέπειες».

Σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, μέρος του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έχει έδρα τη Βιέννη, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε την Κυριακή, προσθέτοντας πως δε διαπιστώθηκε καμία αύξηση του επιπέδου της ραδιενέργειας στην εγκατάσταση.

Κατά τις ίδιες πηγές, επλήγη τμήμα του Ινστιτούτου Φυσικής και Τεχνολογίας της Χαρκίβ, που παράγει ραδιολογικό υλικό για ιατρική και βιομηχανική χρήση.

Πάντως «το απόθεμα ραδιενεργών υλικών στην εγκατάσταση είναι πολύ χαμηλό», πρόσθεσε ο ΔΟΑΕ, που διαβεβαίωσε ότι «οι ζημιές (...) που αναφέρθηκαν δεν είχαν καμία ραδιολογική συνέπεια».

«Έχουμε ενημερωθεί για διάφορα επεισόδια που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων», τόνισε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Τις τελευταίες ημέρες η Χαρκίβ υφίσταται εντατικούς βομβαρδισμούς, από το πυροβολικό και με πυραύλους, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία προκειμένου να συνθηκολογήσει.

Ο ρωσικός στρατός κατέχει από την Παρασκευή το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), όπου πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, προκάλεσαν πυρκαγιά. Η Μόσχα διαψεύδει την ουκρανική εκδοχή των γεγονότων και λέει πως δεν προκάλεσαν οι δυνάμεις της τη φωτιά.

Μόνο δύο από τους έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου, του μεγαλύτερου της Ουκρανίας και της Ευρώπης, βρίσκονται σε λειτουργία.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ δήλωσε την Παρασκευή πως είναι διατεθειμένος να πάει στο Τσερνόμπιλ, όπου έγινε ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία το 1986. Ο χώρος του κατεστραμμένου πυρηνικού εργοστασίου καταλήφθηκε από τους Ρώσους στρατιωτικούς την πρώτη ημέρα της εισβολής, την 24η Φεβρουαρίου.

Την ανακοίνωση αυτή επικαλούνται πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης

Η χθεσινή νύχτα ήταν εφιαλτική για τους Ουκρανούς, καθώς οι μάχες συνεχίστηκαν σε πολλές πόλεις.

Σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής της περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Σούμι, Ντμίτρο Ζιβίτσκι, στο Facebook, αλλά και του ανταποκριτή του ουκρανικού πρακτορείου ειδήσεων, μία βομβιστική επίθεση στην πόλη κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ υπάρχει διαρκής κίνηση ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων στην περιοχή.

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.



There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH