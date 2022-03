Ουκρανία: Σύντομα ο τέταρτος γύρος συνομιλιών λένε οι Ρώσοι

Μετά από τέσσερις ώρες συνομιλιών ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, σύμφωνα με την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Μινσκ, όπως μετέδωσε το Reuters, με πληροφορίες από το TASS.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ουκρανός διαπραγματευτής είπε πως οι συνομιλίες με τη Ρωσία οδήγησαν σε μικρές θετικές εξελίξεις όσον αφορά στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Ανέφερε επίσης ότι δεν οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση.

Όπως δήλωσε σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, οι δύο πλευρές φέρεται να συμφώνησαν στην τήρηση της ασφάλειας των ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι εντατικές διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός και εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη αποφέρει τα αποτελέσματα που θα βελτίωναν σημαντικά την κατάσταση.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI