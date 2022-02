EMA: Σύσταση του εμβολίου της Moderna για τον κορωνοϊό σε παιδιά 6-11 ετών

Συνεχίζεται η μάχη με την πανδημία σε όλο τον κόσμο/ AP

O EMA συνέστησε σήμερα τη χορήγηση του εμβολίου Spikevax για την COVID-19 σε παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών.

Tο εμβόλιο, που αναπτύχθηκε από τη Moderna, έχει ήδη εγκριθεί για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω.

EMA has recommended the use of Moderna’s #COVID19vaccine, Spikevax, in children aged 6 to 11.



In this population, the dose of vaccine will be lower than that used in people aged 12 & above.



As in the older age group, it is given as 2 injections, 4 weeks apart.#PublicHealth